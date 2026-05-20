La réforme du chômage des frontaliers serait lourde de conséquences

La réforme envisagée par l’Union européenne pour les chômeurs frontaliers ne laisse pas le Gouvernement jurassien indifférent. Le ministre de l’économie a indiqué mercredi lors des questions orales que l’exécutif suivait la situation avec attention. Stéphane Theurillat a été interrogé à ce sujet par le député Damien Lachat (UDC). Pour rappel, l’UE souhaite qu’à l’avenir les allocations soient versées par l’État dans lequel la personne est devenue chômeuse. Les conséquences seraient lourdes pour la Suisse et le canton du Jura, selon Stéphane Theurillat.

Le ministre a rappelé que les coûts supplémentaires pour les indemnités atteindraient entre 600 et 900 millions de francs au niveau suisse. « À cela s’ajouterait la modification du dispositif nécessaire pour traiter ces gens à l’ORP ou au chômage. Une estimation pour le canton du Jura démontre que l’on devrait doubler le personnel. Même si c’était payé par la caisse de chômage, les impacts seraient massifs », a expliqué Stéphane Theurillat. Ce dernier a aussi soulevé des difficultés techniques, notamment la question de savoir comment contrôler une personne qui habite de l’autre côté de la frontière.