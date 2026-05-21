Un automobiliste blessé à Bassecourt

Un blessé lors d’une sortie de route à Bassecourt. L’accident a eu lieu jeudi matin vers 7h40 peu après le passage à niveau, en venant de Glovelier. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, un automobiliste a dévié de sa trajectoire et a heurté la clôture d’une propriété qui longe la route principale située sur la rue St-Hubert. Le véhicule a terminé sa course sur le terrain de la propriété privé, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Le conducteur a été pris en charge par le service ambulancier de Delémont. Le trafic routier a été perturbé durant environ une heure. /comm-emu