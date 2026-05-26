La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle dévoile sa programmation

La manifestation va commencer dès le 31 décembre 2026 par une fête. « Nous avons voulu donner du rythme et que cela prenne du sens à mesure que l'année avance », a expliqué Olivier Schinz, directeur général de lcdf27. Le public pourra également notamment découvrir en mai une architecture temporaire créée par les élèves de l’EPFL autour la Grande Fontaine, qui pourra être escaladée. Le 26 juin, l'aéroport des Éplatures se met à l’arrêt pour accueillir Boris Charmatz. « Le tarmac va devenir une piste de danse géante », se réjouit le directeur général.

Le programme détaillé sera donc publié le 22 septembre en même temps que la mise en ligne de la billetterie. « Les spectacles à l'intérieur seront payants, mais les prix seront abordables, ouverts et démocratiques », a précisé Olivier Schinz. D’ici là, « il reste encore pas mal de travail », avoue la directrice artistique. « Nous devons maintenant nous plonger dans les détails et construire un planning d’ici au 22 septembre. Mais je pense qu’il y a des choses qui vont s’affiner au fur et à mesure. »





Les acteurs culturels locaux « au centre »

« lcdf27 ne va exister qu’à travers les Chaux-de-Fonniers », assure Laurence Perez. Sur les trois cents évènements au programme de l’année prochaine, entre 60 et 70 projets sont portés par des acteurs ou des collectifs locaux. De plus, toutes les actions culturelles, qui se passeront en 2027 à La Chaux-de-Fonds, seront visibles sur le site de lcdf27. Selon la directrice artistique, les tensions avec certains acteurs culturels qui ont fait surface à l’automne dernier semblent s’être apaisées.