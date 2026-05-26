La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle dévoile sa programmation

L’année 2027 sera rythmée par trois cents évènements à La Chaux-de-Fonds. Parmi les temps forts : le retour du carnaval au cœur de la Métropole horlogère, une collaboration avec le festival international du film de Locarno ou encore une scène ouverte aux Éplatures.
Du concret pour La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle (lcdf27). Les organisateurs ont dévoilé ce mardi matin les premiers jalons qui vont marquer l'année 2027. Environ trois cents évènements sont au calendrier. « La présentation du premier programme d'une Capitale culturelle suisse est un moment historique. Celui-ci est riche, diversifié et capable de toucher un large public », a déclaré mardi Myriam Neuhaus, secrétaire générale de l'Association Capitale culturelle suisse. Le squelette de la manifestation a été décliné en douze thèmes, en accord avec les mois de l’année. Par exemple : février fera la part belle au patrimoine et à la mémoire avec son topique « Mécanique de l’oubli ». Il portera des évènements comme l’exposition exclusive des collections de la Fondation Édouard et Maurice Sandoz au Musée international d’horlogerie ou encore une édition augmentée de la Nuit de la photo. Juillet mettra pour sa part l’environnement au premier plan grâce au thème « Quand la nature infiltre la ville ». C’est d’ailleurs le Léopard du Festival international du film de Locarno qui s’y installera et qui transformera la place du marché en Piazza Grande. « Ces premiers jalons vont structurer l’année de Capitale culturelle », explique Laurence Perez, la nouvelle directrice artistique de lcdf27 depuis mars 2026.
Laurence Perez : « Je ressentais ce besoin de raconter ce qu'on allait faire. »
La manifestation va commencer dès le 31 décembre 2026 par une fête. « Nous avons voulu donner du rythme et que cela prenne du sens à mesure que l'année avance », a expliqué Olivier Schinz, directeur général de lcdf27. Le public pourra également notamment découvrir en mai une architecture temporaire créée par les élèves de l’EPFL autour la Grande Fontaine, qui pourra être escaladée. Le 26 juin, l'aéroport des Éplatures se met à l’arrêt pour accueillir Boris Charmatz. « Le tarmac va devenir une piste de danse géante », se réjouit le directeur général.
Le programme détaillé sera donc publié le 22 septembre en même temps que la mise en ligne de la billetterie. « Les spectacles à l'intérieur seront payants, mais les prix seront abordables, ouverts et démocratiques », a précisé Olivier Schinz. D’ici là, « il reste encore pas mal de travail », avoue la directrice artistique. « Nous devons maintenant nous plonger dans les détails et construire un planning d’ici au 22 septembre. Mais je pense qu’il y a des choses qui vont s’affiner au fur et à mesure. »
Les acteurs culturels locaux « au centre »
« lcdf27 ne va exister qu’à travers les Chaux-de-Fonniers », assure Laurence Perez. Sur les trois cents évènements au programme de l’année prochaine, entre 60 et 70 projets sont portés par des acteurs ou des collectifs locaux. De plus, toutes les actions culturelles, qui se passeront en 2027 à La Chaux-de-Fonds, seront visibles sur le site de lcdf27. Selon la directrice artistique, les tensions avec certains acteurs culturels qui ont fait surface à l’automne dernier semblent s’être apaisées.
« Certains avaient des déceptions, des tristesses et même des colères. »
Le budget de la manifestation est de 18,5 millions de francs, dont 10 millions proviennent des pouvoirs publics ou parapublics et le reste de sponsors privés. « Nous avons déjà 17 millions à notre disposition. Il nous reste à trouver 1,5 million », a expliqué Jean Studer, président de lcdf27. La somme de 18,5 millions s'ajoute au budget culturel de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui se monte annuellement à 15 à 20 millions.
Olivier Schinz : « On espère que de nouveaux partenaires se montreront interessés. »
La manifestation s'attend à accueillir un million de visiteurs. La moitié d'entre eux assistent déjà à des événements chaux-de-fonniers, comme, par exemple, la Plage des Six-Pompes ou la Braderie-Les Horlofolies. Les organisateurs devront toutefois trouver des solutions en matière de mobilité et d'hébergement pour gérer les 500'000 visiteurs supplémentaires, surtout lors des pics de fréquentation. Des bureaux spécialisés dans ce domaine seront sollicités. La manifestation va lancer prochainement une campagne de promotion dans les autres parties linguistiques du pays, ainsi que dans les écoles. /ATS-crb