Tramelan, capitale suisse des métiers d’avenir

Le festival Future Days fera son retour du 28 au 30 août au CIP à Tramelan. Après une première édition réussie en 2024, l’événement dédié aux métiers techniques prend de l’ampleur, avec l’ambition de devenir un rendez-vous incontournable à l’échelle nationale.
Lukas Viglietti (à gauche), organisateur des Future Days, Rébecca Dougoud, directrice des CJ, Hervé Gullotti, maire de Tramelan, Manfred Bühler, conseiller national UDC et Didier Juillerat, directeur du CIP, ont dévoilé, mercredi, la rame de train des Chemins de fer du Jura aux couleurs du festival.
Les Future Days reviennent à Tramelan avec des ambitions toujours plus grandes. Présentée mercredi lors d’une conférence de presse organisée à bord d’un train des Chemins de fer du Jura, cette deuxième édition du festival des métiers d’avenir se tiendra du 28 au 30 août au CIP. Durant trois jours, entreprises, écoles, institutions et grand public pourront découvrir les technologies et professions de demain à travers des ateliers, démonstrations et conférences. Aéronautique, spatial, intelligence artificielle ou encore mobilité électrique feront notamment partie des thématiques mises en avant.
Pour l’organisateur Lukas Viglietti, l’objectif reste inchangé après le succès de la première édition : donner envie aux jeunes de s’intéresser aux métiers techniques tout en valorisant les compétences présentes dans la région.
Lukas Viglietti : « Ici dans le Grand Chasseral, on peut aussi être le centre de la Suisse »
L’événement continue également de grandir. Et pas qu’un peu. La manifestation est passée d’un à trois jours en à peine deux ans. « En 2026, nous sommes encore dans un vol de montée », image Lukas Viglietti. « En 2028, nous espérons atteindre notre altitude de croisière », ajoute-t-il. À terme, les organisateurs ambitionnent de faire des Future Days un festival de référence au niveau national.
Partenaire de la manifestation, les Chemins de fer du Jura voient, de leur côté, dans ce rendez-vous une opportunité de promouvoir leurs métiers et d’attirer de nouvelles recrues. « Les nouvelles technologies vont faire re-rêver les jeunes », estime la directrice des CJ, Rébecca Dougoud. Selon elle, l’automatisation et l’intelligence artificielle transformeront les professions du rail, sans pour autant remplacer totalement l’humain.
Rébecca Dougoud : « Le besoin de sécurité et le contact avec les clients feront qu’on gardera toujours un œil humain sur le système »
À noter encore que parmi les invités annoncés figurent notamment les astronautes suisses Marco Sieber et Claude Nicollier ainsi que le champion automobile Sébastien Buemi. Les organisateurs attendent des visiteurs venus de toute la Suisse pour cette nouvelle édition. /rme