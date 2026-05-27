Tramelan, capitale suisse des métiers d’avenir

Les Future Days reviennent à Tramelan avec des ambitions toujours plus grandes. Présentée mercredi lors d’une conférence de presse organisée à bord d’un train des Chemins de fer du Jura, cette deuxième édition du festival des métiers d’avenir se tiendra du 28 au 30 août au CIP. Durant trois jours, entreprises, écoles, institutions et grand public pourront découvrir les technologies et professions de demain à travers des ateliers, démonstrations et conférences. Aéronautique, spatial, intelligence artificielle ou encore mobilité électrique feront notamment partie des thématiques mises en avant.

Pour l’organisateur Lukas Viglietti, l’objectif reste inchangé après le succès de la première édition : donner envie aux jeunes de s’intéresser aux métiers techniques tout en valorisant les compétences présentes dans la région.