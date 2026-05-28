Bertrand Maitre rend les clés du Manège des Franches-Montagnes

Celui qui a été durant de nombreuses années le tenancier du restaurant du Lion d’Or à Montfaucon est donc soulagé de voir débarquer « une force jeune » en la personne d’Angela Walther qui « est aussi passionnée par les chevaux ». La Bernoise est actuellement en charge d’une écurie dans son canton. L’écuyère professionnelle prendra ses fonctions à Saignelégier le 1er juillet et pourra compter sur son prédécesseur pour effectuer une transition en douceur. Si l’avenir du manège est assuré, celui du restaurant reste flou. MFM SA cherche à louer l’établissement accolé au centre équestre depuis bientôt une année.





Un manège qui tourne

« Quand je suis arrivé, il n’y avait plus rien. Même pas une école d’équitation et plus de pensionnaires », se souvient le Franc-Montagnard. Moins d’une décennie plus tard, Bertrand Maitre laisse derrière lui « un manège qui fonctionne ». L’école d’équitation se porte bien, le site compte une vingtaine de chevaux en pension, cinq étalons du Haras national stationnés de mars à juillet, sans oublier les quelque 150 juments saillies sur place. « Tout cela crée une émulation », se félicite-t-il. Bertrand Maitre et ses deux employés ont aussi amélioré le sol de l’infrastructure intérieure avec du sable de silice fibré et changé l’éclairage de la piste extérieure.

L’amoureux du cheval franches-montagnes, qui a œuvré avec passion, ne prenant que quatre jours de vacances sur ces dernières années, a particulièrement savouré les instants partagés avec les élèves de l’école d’équitation. « On commence par des initiations à la longe et, trois à quatre ans après, on les voit partir en concours, faire leur brevet et leur licence. Les accompagner, j’espère pouvoir le faire encore un moment. » /nmy