Les enfants du Dritchino

Le festival de Courgenay ouvre ses portes aux écoliers de Courgenay et de Fontenais qui ont ...
Les enfants du Dritchino

Le festival de Courgenay ouvre ses portes aux écoliers de Courgenay et de Fontenais qui ont visité l’ensemble du site.

Sur la scène du Dritchino Open air Festival, les écoliers se prennent pour des chanteurs. Sur la scène du Dritchino Open air Festival, les écoliers se prennent pour des chanteurs.

Avant l’arrivée du public et des artistes, ce sont les enfants qui ont pris possession du site du Dritchino Open air Festival. Pendant toute la semaine, les classes primaires de Courgenay et de Fontenais étaient invitées à visiter les lieux, et même ceux interdits aux festivaliers, avec Claude-Anne Choffat, responsable média de la manifestation et pour l’occasion guide touristique. Ces écoliers ont pu monter sur la scène, ouvrir les portes des loges ou s’assoir au restaurant des artistes. Ils se sont ainsi imaginés marcher dans les pas de Louisa sur la scène, boire un verre avec Niska et se promener en compagnie de Magic System. Mais auparavant ces enfants ont été mis à contribution en confectionnant des décors.

Reportage

Ecouter le son

Plusieurs de ces enfants sont des habitués du festival de Courgenay. « On voit que les enfants du village sont ici chez eux », souligne Claude-Anne Choffat. Le Dritchino se promeut comme une manifestation familiale. L’entrée y est d’ailleurs gratuite jusqu’à 16 ans. Ces visites permettent aussi de fidéliser ce jeune public qui un jour deviendra peut-être bénévole. « Beaucoup me disent vouloir devenir bénévoles, ils le seront certainement à leur tour d’ici quelques années », relève la guide du jour. /ncp


 

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