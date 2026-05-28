Les enfants du Dritchino

Avant l’arrivée du public et des artistes, ce sont les enfants qui ont pris possession du site du Dritchino Open air Festival. Pendant toute la semaine, les classes primaires de Courgenay et de Fontenais étaient invitées à visiter les lieux, et même ceux interdits aux festivaliers, avec Claude-Anne Choffat, responsable média de la manifestation et pour l’occasion guide touristique. Ces écoliers ont pu monter sur la scène, ouvrir les portes des loges ou s’assoir au restaurant des artistes. Ils se sont ainsi imaginés marcher dans les pas de Louisa sur la scène, boire un verre avec Niska et se promener en compagnie de Magic System. Mais auparavant ces enfants ont été mis à contribution en confectionnant des décors.