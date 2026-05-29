Pas de régulation du nombre de porcs

La mesure, proposée pour contrer la baisse du prix de la viande de porc, n’a pas passé la rampe. La faîtière Suisseporcs proposait de limiter le nombre de places disponibles pour les truies en finançant leur suppression et ainsi éviter une surproduction. Mercredi lors de l’assemblée générale, les délégués ont approuvé le texte par 69 voix contre 39, mais il fallait atteindre les deux tiers pour entériner cette décision. Il en manquait trois, indique ce vendredi le journal « Agri ». La section romande a appuyé cette démarche. C’est du côté que la Suisse orientale que les refus étaient les plus nets. /ncp