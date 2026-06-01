Moutier Expo se prépare pour les « années folles »

Le thème de la 48e édition du 4 au 8 novembre est connu, comme l’invité d’honneur qui sera ...
Moutier Expo se prépare pour les « années folles »

Le thème de la 48e édition du 4 au 8 novembre est connu, comme l’invité d’honneur qui sera le Golf Club Les Bois. Les organisateurs ont levé le voile ce lundi.

En 2025, 21'000 personnes ont visité Moutier Expo. (Photo : moutier-expo.ch) En 2025, 21'000 personnes ont visité Moutier Expo. (Photo : moutier-expo.ch)

La 48e édition de Moutier Expo est sur les rails. À cinq mois de la manifestation, les organisateurs ont présenté lundi les contours de ce rendez-vous du commerce en Prévôté. L’invité d’honneur sera le Golf Club des Bois et l’hôte d’honneur sera la Croix-Rouge jurassienne. Quant au thème retenu, il plongera les visiteurs un siècle en arrière. « Ce sera les années folles, donc les années 1920, avec une décoration magnifique dans les allées et dans les stands », promet Pierre Egger, le directeur de Moutier Expo.

Pierre Egger : « On aura l’impression d’entrer à Paris. »

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L’an dernier, 21'000 visiteurs se sont rendus à Moutier Expo. Les organisateurs en attendent autant du 4 au 8 novembre au Forum de l’Arc. La stabilité devrait aussi être de mise au niveau des exposants. « Plus que 125, c’est compliqué. On refuse plusieurs dizaines d’exposants chaque année, car on a trop de demandes de représentants dans certains domaines, comme la vente de vin. » /rce


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