Moutier Expo se prépare pour les « années folles »

La 48e édition de Moutier Expo est sur les rails. À cinq mois de la manifestation, les organisateurs ont présenté lundi les contours de ce rendez-vous du commerce en Prévôté. L’invité d’honneur sera le Golf Club des Bois et l’hôte d’honneur sera la Croix-Rouge jurassienne. Quant au thème retenu, il plongera les visiteurs un siècle en arrière. « Ce sera les années folles, donc les années 1920, avec une décoration magnifique dans les allées et dans les stands », promet Pierre Egger, le directeur de Moutier Expo.