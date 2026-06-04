Jura : le chômage recule à 4,5% en mai

Le marché de l'emploi poursuit son amélioration dans le Jura. À la fin du mois de mai, le taux de chômage s'établissait à 4,5%, contre 4,7% un mois plus tôt. Selon les chiffres publiés jeudi par le Service de l'économie et de l'emploi, 1'745 personnes étaient inscrites au chômage auprès de l'Office régional de placement (ORP) jurassien à fin mai. Cela représente 82 chômeurs de moins qu'à la fin avril.

Au total, 2'592 demandeurs d'emploi étaient suivis par l'ORP jurassien. Ce chiffre comprend les personnes au chômage ainsi que celles en recherche d'emploi qui ne sont pas considérées comme chômeuses. Leur nombre a diminué de 39 personnes en un mois. Les demandeurs d'emploi représentent désormais 6,6% de la population active du canton.

Des disparités subsistent selon les régions. Le taux de chômage atteint 6,1% dans le district de Moutier, soit le niveau le plus élevé du canton. Il s'élève à 4,7% dans le district de Delémont et à 4,4% dans celui de Porrentruy. Les Franches-Montagnes affichent un taux de 2,6%.

À l'échelle suisse, le taux de chômage est resté stable à 3,0% en mai. /comm-aju