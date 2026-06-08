Marcel-André Droz reçoit le premier « Prix Valiant / Visarte Régions »

L’art-thérapeute franc-montagnard est lauréat de la première édition du prix pour son œuvre ...
Marcel-André Droz reçoit le premier « Prix Valiant / Visarte Régions »

L’art-thérapeute franc-montagnard est lauréat de la première édition du prix pour son œuvre « Poésie d’un ciel d’orage », annonce l’association lundi.

De gauche à droite : Serge Laville (CFO Banque Valiant SAM), Marcel-André Droz, (lauréat), Anouk Richard (co-présidente de Visarte Jura), Adrien Jutard (Visarte Suisse), Lara Paratte (co-présidente de Visarte Jura), Grégory Saucy (responsable Banque Valiant à Delémont) (Photo : Visarte Jura) De gauche à droite : Serge Laville (CFO Banque Valiant SAM), Marcel-André Droz, (lauréat), Anouk Richard (co-présidente de Visarte Jura), Adrien Jutard (Visarte Suisse), Lara Paratte (co-présidente de Visarte Jura), Grégory Saucy (responsable Banque Valiant à Delémont) (Photo : Visarte Jura)

Marcel-André Droz a été distingué par Visarte Jura. L’art-thérapeute basé à La Chaux-des-Breuleux est lauréat de la première édition du « Prix Valiant / Visarte Régions », indique l’association ce lundi. L’artiste taignon a été récompensé pour son travail sur « Poésie d’un ciel d’orage » lors du vernissage du 1er volet de la Biennale de la section jurassienne de Visarte. La peinture occupe une place importante dans l’ouvrage à travers une « écriture picturale proche de l’abstraction, où la couleur, la matière et le rythme deviennent langage », détaille la communication de l’association.

Marcel-André Droz est membre de Visarte Jura et membre du comité de la Galerie et de l’Espace culturel du Soleil à Saignelégier. /comm-jad


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Léger bénéfice pour l’H-JU et financement bouclé pour le nouveau site

Léger bénéfice pour l’H-JU et financement bouclé pour le nouveau site

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 17:55

Apparemment pas d’exode fiscal dans le Jura en 2026

Apparemment pas d’exode fiscal dans le Jura en 2026

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 17:54

Une assemblée dense pour le Synode jurassien

Une assemblée dense pour le Synode jurassien

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 15:57

Dépôt d’une pétition contre le McDo à Porrentruy

Dépôt d’une pétition contre le McDo à Porrentruy

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 14:42

Articles les plus lus

« Café des Arts » : Janel Fluri

« Café des Arts » : Janel Fluri

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 11:54

Dépôt d’une pétition contre le McDo à Porrentruy

Dépôt d’une pétition contre le McDo à Porrentruy

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 14:42

Une assemblée dense pour le Synode jurassien

Une assemblée dense pour le Synode jurassien

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 15:57

Marcel-André Droz reçoit le premier « Prix Valiant / Visarte Régions »

Marcel-André Droz reçoit le premier « Prix Valiant / Visarte Régions »

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 16:50

Un bénéfice exceptionnel pour la commune de Haute-Sorne

Un bénéfice exceptionnel pour la commune de Haute-Sorne

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 11:52

« Café des Arts » : Janel Fluri

« Café des Arts » : Janel Fluri

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 11:54

Dépôt d’une pétition contre le McDo à Porrentruy

Dépôt d’une pétition contre le McDo à Porrentruy

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 14:42

Une assemblée dense pour le Synode jurassien

Une assemblée dense pour le Synode jurassien

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 15:57