Marcel-André Droz reçoit le premier « Prix Valiant / Visarte Régions »

Marcel-André Droz a été distingué par Visarte Jura. L’art-thérapeute basé à La Chaux-des-Breuleux est lauréat de la première édition du « Prix Valiant / Visarte Régions », indique l’association ce lundi. L’artiste taignon a été récompensé pour son travail sur « Poésie d’un ciel d’orage » lors du vernissage du 1er volet de la Biennale de la section jurassienne de Visarte. La peinture occupe une place importante dans l’ouvrage à travers une « écriture picturale proche de l’abstraction, où la couleur, la matière et le rythme deviennent langage », détaille la communication de l’association.

Marcel-André Droz est membre de Visarte Jura et membre du comité de la Galerie et de l’Espace culturel du Soleil à Saignelégier. /comm-jad