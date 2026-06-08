Un titre mondial pour Robots-JU

L’équipe Raptors.JU a décroché ce week-end la première place en catégorie « Robot Design » ...
Un titre mondial pour Robots-JU

L’équipe Raptors.JU a décroché ce week-end la première place en catégorie « Robot Design » lors des Georgia Ramblin’ Robots Invitationals à Atlanta.

De gauche à droite : Akil Studer, Yoan Fahrni, Arnaud Bounameaux, Ewen Vogel,Thibault Berthold, Ethan Esteves Ramos et Daniel Renaud. (Photo : Robots-JU) De gauche à droite : Akil Studer, Yoan Fahrni, Arnaud Bounameaux, Ewen Vogel,Thibault Berthold, Ethan Esteves Ramos et Daniel Renaud. (Photo : Robots-JU)

L’association Robots-JU a glané ce week-end un nouveau titre international, un mois après qu’une de ses équipes se soit distinguée au Texas. L’équipe Raptors.JU a décroché la première place en catégorie « Robot Design » (conception du robot) lors des Georgia Ramblin’ Robots Invitationals à Atlanta, compétition internationale de la FIRST LEGO League Challenge. Thibault Berthold, Arnaud Bounameaux, Ethan Esteves Ramos, Yoan Fahrni et Ewen Vogel représentaient le Jura et la Suisse dans cette compétition rassemblant 48 équipes issues de 20 pays. « Avec ce titre mondial en conception du robot, les Raptors.JU démontrent que des jeunes Jurassiens peuvent rivaliser avec succès sur la scène mondiale de la robotique », salue leur coach et président de l’association Daniel Renaud. /comm-jpi


 

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