Cambrioleurs condamnés par la justice bernoise

Deux hommes ont été reconnus coupables de vols en bande et par métier mardi à Bienne. Ils avaient ...
Cambrioleurs condamnés par la justice bernoise

Deux hommes ont été reconnus coupables de vols en bande et par métier mardi à Bienne. Ils avaient notamment commis une série de cambriolages à Moutier, Vicques et Courrendlin dans la nuit du 28 février au 1er mars 2025.

Les cambrioleurs ont agi avec méthode, selon le tribunal. (Photo d'illustration: freepik.) Les cambrioleurs ont agi avec méthode, selon le tribunal. (Photo d'illustration: freepik.)

« Vous ne veniez pas en Suisse pour faire du tourisme. » Le président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Timothy Aubry, n’a pas tourné autour du pot mardi matin au moment de prononcer le jugement dans cette affaire de cambriolages. Les deux hommes présents sur le banc des accusés ont sévi avec méthode, de manière égoïste et en causant des préjudices énormes, rapporte Le Journal du Jura dans son compte-rendu. C’était notamment le cas dans la nuit du 28 février au 1er mars 2025, lorsqu’ils ont cambriolé ou tenté de cambrioler plusieurs bâtiments entre Moutier, Vicques et Courrendlin. Un des malfrats semble avoir joué un rôle plus important. L’homme de 55 ans, d’origine albanaise, est reconnu coupable de vols en bande et par métier. Il n’a fait preuve d’aucun repentir et écope de trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Son complice aurait rejoint le groupe dans un second temps. Il a formulé des excuses jugées sincères par le tribunal. Sa peine a été fixée à deux ans de prison, mais assortie d’un sursis complet. A noter que pour le tribunal, il semble clair que d’autres personnes ont pris part à tous ou une partie des cambriolages observés.

Les deux hommes condamnés sont domiciliés en France. Ils n’avaient pas d’antécédents judiciaires. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland leur a également signifié leur expulsion du territoire suisse pendant sept ans pour le premier, six ans pour le second. /oza


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