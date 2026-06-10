La fin d’un projet d’envergure à Delémont

Clap de fin pour « Delémont Marée Basse ». Le projet de lutte contre les crues lancé il y a quinze ans à la suite des inondations de 2007 est désormais achevé. L’ultime étape « Morépont aval » a été inaugurée mercredi en présence des autorités communales et cantonales. Cette dernière phase visait principalement à restaurer les fonctions naturelles du cours d’eau et à renforcer la biodiversité entre le giratoire du Vieux-Château et le pont CFF en direction de Bâle. « Le réaménagement des berges et du lit de la rivière a permis la création de nouveaux habitats pour la faune aquatique et terrestre, grâce notamment à l’installation de bois mort, de souches et de blocs rocheux », souligne la ville dans son communiqué. En parallèle, les dispositifs de protection contre les crues ont été complétés, avec notamment la création d’une digue naturelle et d’un mur.

La ville souligne que « Delémont Marée Basse » a contribué à transformer durablement le visage de la capitale jurassienne. « Les différents aménagements réalisés au fil des ans ont permis de réconcilier la rivière avec son environnement urbain », ajoutent les autorités delémontaines.

Partenaire du projet depuis ses débuts, La Mobilière a apporté un soutien total de près de 1,327 million de francs. /comm-alr