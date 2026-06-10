La lutte à l’honneur ce week-end à Saignelégier

Saignelégier vivra au rythme de la lutte ce week-end. Dès samedi, la Fête cantonale jurassienne de lutte suisse prend ses quartiers à la Halle du Marché-Concours. Près de 350 lutteurs de tous les âges sont attendus pour faire vibrer les près de 5'000 spectateurs attendus. Le président de l’association jurassienne de lutte suisse, Jean Leuenberger et le président de l’organisation de cette Fête cantonale Alain Léchenne étaient les invités de « La Matinale » ce mercredi. Pour cette 2e édition, tous les deux ressentent un bel engouement. « Ce sport attire les Jurassiens. Cette Fête cantonale est une belle vitrine. On sent au niveau du sponsoring que la région nous a beaucoup soutenus. On a par exemple réussi à récolter 45'000 francs pour le pavillon des prix. Ça montre le grand intérêt pour ce sport », souligne Jean Leuenberger.