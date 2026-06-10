Sortie de loges revient pour une 5e édition anniversaire

C’est un festival qui met en avant un décor de la taille d’une ville. Sortie de loges revient pour une 5e édition. La manifestation dédiée au spectacle de rue animera la vieille ville de Porrentruy du 4 au 5 juillet. Au programme : 13 représentations réparties dans différents endroits de la ville. Organisé par la société des amis du théâtre (SAT), le festival essaie de proposer chaque année des spectacles qui se déroulent dans différents lieux. Pour cette 5e édition, les spectateurs pourront ainsi découvrir le parvis de l’école Ste-Ursule, la cour arrière des Hospitalières, le parvis du Temple ou la place Blarer-de-Wartensee sous un autre jour. « Le choix des lieux est aussi dicté par les besoins des artistes programmés en amont, explique Céline Bédat, responsable du festival. On adapte les lieux à leur fiche technique et à leurs désirs. Mais aussi à cette particularité qu’a la ville de nous faire découvrir de nouveaux lieux. » Pour marquer cette édition anniversaire, une linogravure réalisée par l’artiste Rodge a été déclinée en plusieurs affiches pour le festival et sera également disponible en série limitée.