Sortie de loges revient pour une 5e édition anniversaire

Le festival de théâtre de rue animera la vieille ville de Porrentruy du 4 au 5 juillet prochains, et fera découvrir certains lieux inhabituels du chef-lieu ajoulot.
C’est un festival qui met en avant un décor de la taille d’une ville. Sortie de loges revient pour une 5e édition. La manifestation dédiée au spectacle de rue animera la vieille ville de Porrentruy du 4 au 5 juillet. Au programme : 13 représentations réparties dans différents endroits de la ville. Organisé par la société des amis du théâtre (SAT), le festival essaie de proposer chaque année des spectacles qui se déroulent dans différents lieux. Pour cette 5e édition, les spectateurs pourront ainsi découvrir le parvis de l’école Ste-Ursule, la cour arrière des Hospitalières, le parvis du Temple ou la place Blarer-de-Wartensee sous un autre jour. « Le choix des lieux est aussi dicté par les besoins des artistes programmés en amont, explique Céline Bédat, responsable du festival. On adapte les lieux à leur fiche technique et à leurs désirs. Mais aussi à cette particularité qu’a la ville de nous faire découvrir de nouveaux lieux. » Pour marquer cette édition anniversaire, une linogravure réalisée par l’artiste Rodge a été déclinée en plusieurs affiches pour le festival et sera également disponible en série limitée.
Céline Bédat : « Le choix des lieux est aussi dicté par les besoins des artistes. »
Des poules sur scène
La programmation se veut à nouveau éclectique et adaptée à tous les âges. Le jeune public pourra notamment profiter de la performance de Madame Poulet, qui proposera un numéro d’équilibriste avec des poules. Poules qui d’ailleurs ne se produiront qu’après 16h pour cause de ponte, précise Céline Bédat en souriant. Les adultes ne seront pas en reste, notamment avec le spectacle de la Dieselle Compagnie, qui proposera une pièce intitulée « Héroïnes », qui questionnera l’invisibilité des femmes d’un certain âge dans une société qui valorise souvent la jeunesse et l’apparence. « Elles sont drôles, dynamiques, et ça fait vraiment du bien de les rencontrer, aux femmes, mais aussi aux hommes », précise Céline Bédat. La compagnie Circolabile proposera de son côté deux spectacles accessibles aux personnes non francophones. La compagnie Pataclowns fera redécouvrir les fables classiques avec un souffle contemporain. La compagnie les Barbus proposera « Un homme seul devant son caddie » et enfin la compagnie Minicirc, le local de l’étape, précisent les organisateurs, présentera une série d’entresorts dans sa petite roulotte.
« Elles sont drôles et dynamiques, et ça fait du bien de les rencontrer. »
À noter qu’en cas de pluie, les spectacles se joueront à l’heure prévue, mais dans la salle du Temple et dans la salle des Hospitalières. Informations et contacts ici. /tna