Swiza reprend la fabrication de la Girolle

Du côté de chez Métafil-laGirolle, la perte de la fabrication de la Girolle n’entraînera pas de suppressions d’emplois dans l’immédiat. Une telle éventualité n’est toutefois pas totalement exclue à l’avenir, indique le directeur de l’entreprise installée à Lajoux, Pierre Rom.





Une collaboration de prestige avec Richard Mille

La reprise de la fabrication de la Girolle par Swiza s’inscrit donc dans une démarche de valorisation des atouts industriels de la région, à travers les Ateliers du Jura. La plateforme a déjà conduit à un projet mené avec Pomoca - leader mondial de la peau de phoque - et la société PB Swiss Tools, active dans la fabrication d’outils et d’instruments. Un couteau de poche dédié aux activités de plein air a ainsi été présenté en avril dernier à la Patrouille des Glaciers. La première réalisation des Ateliers du Jura est toutefois passée par une collaboration avec Richard Mille. Elle a débouché sur la création d’un couteau de collection qui est produit en série très limitée pour les visiteurs de la manufacture horlogère. « La lame a été forgée à la main par le forgeron Marc Grélat à Asuel et s’insère dans un manche fabriqué dans une matière extrêmement technologique utilisée également dans les montres Richard Mille », souligne Fabio Monti. L’homme considère ainsi que « cette fusion de deux savoir-faire est emblématique de ce que les Ateliers du Jura sont capables de faire dans leur écosystème ».