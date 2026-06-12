Un bénéfice bienvenu à Delémont

La ville de Delémont boucle l’année 2025 sur un résultat financier bien meilleur que prévu. Le Conseil communal a dévoilé vendredi les comptes 2025 qui présentent un bénéfice de 328'395 francs. Le budget prévoyait un déficit de 466'851 francs. La progression des revenus fiscaux explique ce résultat « bienvenu dans un contexte financier qui demeure fragile », souligne l’exécutif dans son communiqué de presse. Six millions de francs ont même pu être attribués à la réserve de politique budgétaire.

Les impôts ont généré des recettes supplémentaires d’environ six millions de francs. Il s’agit toutefois d’éléments exceptionnels, précise le Conseil communal. Les corrections et variations relatives aux années fiscales antérieures représentent à elles seules 2,9 millions. Une progression de 1,5 million liée au rattrapage des gains immobiliers est aussi à prendre en compte.

L’exécutif ajoute que le résultat est également « le fruit du travail de fond mené ces dernières années pour maîtriser les charges de manière générale ». Le nombre de postes de travail a notamment été réduit, passant de 189,1 à 176,6 EPT.

Le Conseil communal entend poursuivre les efforts engagés afin de renforcer la marge de manœuvre financière de la ville. /comm-alr





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