Un double accident dans le tunnel du Mont-Russelin

Quatre véhicules ont été impliqués dans deux tamponnements jeudi soir entre Glovelier et St-Ursanne ...
Un double accident dans le tunnel du Mont-Russelin

Quatre véhicules ont été impliqués dans deux tamponnements jeudi soir entre Glovelier et St-Ursanne sur l’autoroute A16. Aucun blessé n’est à déplorer.

Deux accidents se sont produits presque en même temps jeudi soir dans le tunnel du Mont-Russelin. (Photo : archives). Deux accidents se sont produits presque en même temps jeudi soir dans le tunnel du Mont-Russelin. (Photo : archives).

Le tunnel du Mont-Russelin a été le théâtre d’un double accident jeudi soir sur l’A16. À la suite d’un ralentissement du trafic, un premier tamponnement par l’arrière s’est produit vers 18h20 entre deux véhicules sur le tronçon entre Glovelier et St-Ursanne. Une autre collision s’est produite dans l’enchaînement entre deux autres voitures environ 100 mètres derrière. Trois patrouilles de la police cantonale jurassienne se sont rendues sur place pour sécuriser les lieux et procéder aux constats d’usage.

Aucun blessé n’est à déplorer, selon le communiqué des forces de l’ordre. Trois dépanneuses du garage de service ont aussi été déployées pour procéder à l’évacuation des véhicules accidentés et au nettoyage de la chaussée.

L’intervention a nécessité la fermeture d’une voie de circulation durant environ 1h30, ce qui a occasionné des perturbations du trafic. /comm-alr


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