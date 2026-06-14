Une 5e édition réussie pour le Festival de la Liberté. La manifestation s’est tenue samedi soir à Moutier, avec une météo plus que clémente. Et le bilan dressé par le président Nicolas Terreaux est très bon : « Il y a eu certes un peu moins de monde que lors des précédentes éditions qui étaient vraiment exceptionnelles, mais on est vraiment contents. » Et pour cause : 3000 personnes ont assisté aux concerts de Faudel, surnommé le petit prince du raï, de Tragédie, groupe iconique des années 2000, ainsi qu’à ceux des artistes régionaux Superweak et Sim’s. DJ BS a clôturé la soirée dans une ambiance survoltée. Le comité d’organisation, qui « se félicite du succès » de cette 5e édition du Festival de la Liberté dans un communiqué, doit encore se prononcer sur la tenue d’une 6e édition l’an prochain. « Mais la volonté de continuer est là », conclut Nicolas Terreaux. /comm-tbe
« Belle réussite » pour le Festival de la Liberté
La 5e édition de la manifestation s’est tenue samedi soir à Moutier. 3000 personnes ont assisté ...
RFJ
Actualités suivantes
Le rachat de l’ancienne Poste par la commune est validé à Courtételle
Région • Actualisé le 14.06.2026 - 15:35
Delémont valide aisément son nouveau règlement d’organisation
Région • Actualisé le 14.06.2026 - 15:07
Articles les plus lus
Delémont valide aisément son nouveau règlement d’organisation
Région • Actualisé le 14.06.2026 - 15:07
Châtillon accepte un crédit de 1,5 million de francs pour le chantier de la traversée du village
Région • Actualisé le 14.06.2026 - 13:54
L’école secondaire du Grand Val est fin prête pour la rentrée d’août
Région • Actualisé le 14.06.2026 - 12:46
Châtillon accepte un crédit de 1,5 million de francs pour le chantier de la traversée du village
Région • Actualisé le 14.06.2026 - 13:54
Les Suisses rejettent l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »
Région • Actualisé le 14.06.2026 - 15:11