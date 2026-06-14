Votations fédérales : deux « non » dans le Jura

Le peuple jurassien s’est prononcé ce dimanche 14 juin sur deux objets fédéraux. L'initiative ...
Votations fédérales : deux « non » dans le Jura

Le peuple jurassien s’est prononcé ce dimanche 14 juin sur deux objets fédéraux. L'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » a été refusée par 59,9%, tandis que la modification de la loi sur le service civil a récolté 60,7% de « non ».

Le Jura dit deus fois « non » ce dimanche. (Photo d'archives.) Le Jura dit deus fois « non » ce dimanche. (Photo d'archives.)

Deux objets fédéraux étaient soumis au vote de la population ce dimanche. Les Jurassiennes et les Jurassiens se sont prononcés sur l'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » et sur la modification de la loi sur le service civil.


« Non » à l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

L'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » a été rejetée dans le Jura avec 59,9 % de « non ». Le texte demandait notamment que la population permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions d'habitants. Les communes qui rejettent le plus nettement le texte sont Saignelégier avec 71,8 % de non, Delémont avec 71,7 %, ainsi que Lajoux avec 69,8 %. Les communes qui acceptent le plus nettement le texte sont Ederswiler avec 85,7 % de « oui », Soyhières avec 60,4 %, ainsi que Movelier à 60,2 %. Au niveau national, l'initiative de l'UDC a été refusée.


« Non » à la modification de la loi sur le service civil

La modification de la loi sur le service civil a été rejetée dans le canton avec 60,7% de « non ». La révision visait à limiter les passages de l'armée au service civil afin de garantir les effectifs de l'armée suisse. Les communes qui rejettent le plus nettement le texte sont Lajoux avec 73,8 % de non, Châtillon avec 69,5 %, ainsi que Les Enfers à 68,1 %. Les communes qui acceptent le plus nettement le texte sont Ederswiler avec 67,3 % de oui, Bure avec 58,2 %, ainsi que Soubey à 55,9 %. Au niveau national, le projet a été accepté.


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