Votations fédérales : deux « non » dans le Jura

Deux objets fédéraux étaient soumis au vote de la population ce dimanche. Les Jurassiennes et les Jurassiens se sont prononcés sur l'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » et sur la modification de la loi sur le service civil.





« Non » à l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

L'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » a été rejetée dans le Jura avec 59,9 % de « non ». Le texte demandait notamment que la population permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions d'habitants. Les communes qui rejettent le plus nettement le texte sont Saignelégier avec 71,8 % de non, Delémont avec 71,7 %, ainsi que Lajoux avec 69,8 %. Les communes qui acceptent le plus nettement le texte sont Ederswiler avec 85,7 % de « oui », Soyhières avec 60,4 %, ainsi que Movelier à 60,2 %. Au niveau national, l'initiative de l'UDC a été refusée.