Café des Arts - Philo Go

Philo Go, alias Philippe Gafner, expose ses œuvres à la Galerie Samia Artho jusqu’au 5 juillet ...
Café des Arts - Philo Go

Philo Go, alias Philippe Gafner, expose ses œuvres à la Galerie Samia Artho jusqu’au 5 juillet. Ses lithographies et dessins, inspirés par la musique, reflètent une simplicité et une sobriété acquises au fil des années.

L’artiste Philo Go devant ses images très graphiques exposées à Delémont. L’artiste Philo Go devant ses images très graphiques exposées à Delémont.

« Todo Cambia » est le titre de l’exposition de l’artiste Philo Go, de son véritable nom Philippe Gafner, à découvrir jusqu’au 5 juillet à la Galerie Samia Artho à Delémont. Il y présente différentes œuvres, lithographies ou dessins en lien avec la musique, grande passion de l’artiste.

Philo Go a exposé à l’âge de 17 ans pour la première fois, et aujourd’hui, presque 60 ans plus tard, Philippe Gafner est animé par des œuvres plus simples et plus sobres. Né à Moutier, il a été très vite attiré par le monde de l’art pictural et s’est très vite engagé dans l’atelier de gravure. /jmp

Philippe Gafner : « Il faut une précision suisse pour composer avec de la poésie dans l’art ! »

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