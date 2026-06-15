Pas de prix mais une belle expérience pour le Musée du ski du Boéchet

Le Musée du ski du Boéchet n’a pas été récompensé au congrès du Prix du Musée Européen (EMYA 2026) qui s’est tenu du 10 au 13 juin à Bilbao en Espagne. Il figurait parmi les 34 institutions retenues qui provenaient de 16 pays. À l’échelle suisse, sept institutions étaient présentes et en lice pour le prix. Il s’agissait de la première participation d’un établissement jurassien à cet événement, note un communiqué transmis lundi par l’institution qui souligne la richesse de cette expérience. « Elle a offert l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des professionnels issus de nombreux musées européens, réunissant des institutions de toutes tailles, et de faire connaître le musée auprès de ce réseau international », relève encore le Musée du Boéchet qui ne cache pas sa fierté d’avoir représenté le Jura.

Le thème de cette édition était l’inclusion, avec les défis liés l’accueil de tous les publics et le traitement de thématiques sensibles aux niveaux politique et social. Le premier prix a été attribué au Den Gamle By, une institution à Aarhus en Danemark. Côté suisse, le Museum of the Rural Civilisation of Mendrisiotto au Tessin s’est vu remettre un prix. Le Portail de la science du CERN à Meyrin et le Kunsthaus Baselland à Bâle ont tous les deux reçu une mention spéciale.

La prochaine édition du Prix du Musée Européen se tiendra à Berne du 26 au 30 mai 2027. Le Musée du ski du Boéchet entend bien y participer. /comm-ech