Pas de prix mais une belle expérience pour le Musée du ski du Boéchet

Le Musée du ski du Boéchet n’a pas été récompensé au congrès du Prix du Musée Européen (EMYA ...
Pas de prix mais une belle expérience pour le Musée du ski du Boéchet

L’institution franc-montagnarde a participé en juin au congrès du Prix du Musée Européen en Espagne. Elle n’a pas été récompensée mais l’expérience lui a permis d’échanger avec des professionnels.

Remise du certificat de participation à Cheyenne Dubois et Laurent Donzé du Musée du ski du Boéchet. (Photo : European Museum Forum) Remise du certificat de participation à Cheyenne Dubois et Laurent Donzé du Musée du ski du Boéchet. (Photo : European Museum Forum)

Le Musée du ski du Boéchet n’a pas été récompensé au congrès du Prix du Musée Européen (EMYA 2026) qui s’est tenu du 10 au 13 juin à Bilbao en Espagne. Il figurait parmi les 34 institutions retenues qui provenaient de 16 pays. À l’échelle suisse, sept institutions étaient présentes et en lice pour le prix. Il s’agissait de la première participation d’un établissement jurassien à cet événement, note un communiqué transmis lundi par l’institution qui souligne la richesse de cette expérience. « Elle a offert l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des professionnels issus de nombreux musées européens, réunissant des institutions de toutes tailles, et de faire connaître le musée auprès de ce réseau international », relève encore le Musée du Boéchet qui ne cache pas sa fierté d’avoir représenté le Jura.

Le thème de cette édition était l’inclusion, avec les défis liés l’accueil de tous les publics et le traitement de thématiques sensibles aux niveaux politique et social. Le premier prix a été attribué au Den Gamle By, une institution à Aarhus en Danemark. Côté suisse, le Museum of the Rural Civilisation of Mendrisiotto au Tessin s’est vu remettre un prix. Le Portail de la science du CERN à Meyrin et le Kunsthaus Baselland à Bâle ont tous les deux reçu une mention spéciale.

La prochaine édition du Prix du Musée Européen se tiendra à Berne du 26 au 30 mai 2027. Le Musée du ski du Boéchet entend bien y participer. /comm-ech


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Canton de Berne veut dévoiler toute sa culture équine au Marché-Concours

Le Canton de Berne veut dévoiler toute sa culture équine au Marché-Concours

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 15:52

Renouvellement au sein du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE

Renouvellement au sein du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 14:45

Flashé à 133km/h dans le 80 entre Porrentruy et Courgenay

Flashé à 133km/h dans le 80 entre Porrentruy et Courgenay

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 14:30

Les notes de Clarinettissimo résonneront aux Eurochestries

Les notes de Clarinettissimo résonneront aux Eurochestries

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 14:47

Articles les plus lus

Un ruisseau coule à nouveau à ciel ouvert à Ravines

Un ruisseau coule à nouveau à ciel ouvert à Ravines

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 10:59

Flashé à 133km/h dans le 80 entre Porrentruy et Courgenay

Flashé à 133km/h dans le 80 entre Porrentruy et Courgenay

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 14:30

Renouvellement au sein du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE

Renouvellement au sein du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 14:45

Les notes de Clarinettissimo résonneront aux Eurochestries

Les notes de Clarinettissimo résonneront aux Eurochestries

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 14:47

Café des Arts - Philo Go

Café des Arts - Philo Go

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 10:24

Un ruisseau coule à nouveau à ciel ouvert à Ravines

Un ruisseau coule à nouveau à ciel ouvert à Ravines

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 10:59

Flashé à 133km/h dans le 80 entre Porrentruy et Courgenay

Flashé à 133km/h dans le 80 entre Porrentruy et Courgenay

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 14:30

Les notes de Clarinettissimo résonneront aux Eurochestries

Les notes de Clarinettissimo résonneront aux Eurochestries

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 14:47

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 09:47

Une bonne année 2025 pour la Caisse de pensions du Jura

Une bonne année 2025 pour la Caisse de pensions du Jura

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 10:12

Café des Arts - Philo Go

Café des Arts - Philo Go

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 10:24

Un ruisseau coule à nouveau à ciel ouvert à Ravines

Un ruisseau coule à nouveau à ciel ouvert à Ravines

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 10:59