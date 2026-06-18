« En boîte » : Solarsplit se développe dans le Jura

Une nouvelle application pour promouvoir le solaire est disponible dans le Jura. Solarsplit a étendu son offre pour englober toute la Romandie. La start-up neuchâteloise, lancée en 2023, s’est d’abord développée dans son propre canton, puis dans le canton de Vaud, un an après dans le Valais et propose ses services depuis le printemps dans les cantons du Jura, Genève et Fribourg. Cette application mobile gratuite se divise en trois modules. La plateforme permet d’aider les privés dans les démarches à entreprendre pour installer des panneaux photovoltaïques en fonctions des spécificités cantonales, d’optimiser l’usage de l’installation et de créer ou d’investir dans une CEL, une communauté électrique locale. Ce processus doit aider au développement de cette énergie durable. Luca Zucchetto, directeur commercial de Solarsplit, estime que « pour faire la transition énergétique, il faut se sentir à l’aise ». Si le propriétaire ne comprend pas, n’arrive pas à comparer les offres ou se heurte à des démarches administratives complexes, il ne va rien faire, selon lui. Le Prévôtois d’origine indique que Solarsplit a aidé à équiper une vingtaine de toits. La Suisse alémanique sera le prochain marché de la start-up d’ici la fin de l’année. Mais la jeune société ne va pas s’arrêter là et vise l’Europe dès 2028 : « Il faut absolument qu’on soit dans tous les gros pays ».