Les Crèches à domicile s’étendent à Moutier

L’accueil familial de jour franchit une nouvelle étape dans le Jura. Les Crèches à domicile (CAD), principal réseau jurassien d’accueil d’enfants, couvrent désormais aussi le district de Moutier.

L’intégration du Service d’accueil en familles (SAF) de Moutier est effective depuis le 1er janvier 2026. Le budget 2026 prévoit 20'000 heures d’accueil et l’arrivée de huit accueillantes en milieu familial (AMF) supplémentaires, selon un communiqué. Quatre accueillantes déjà actives à Moutier ont rejoint la structure. Elles assurent la continuité du service pour une douzaine de familles et une quinzaine d’enfants.





Une baisse des heures d’accueil en 2025

L’année 2025 a été marquée par un léger recul de l’activité. Les CAD ont facturé 321'283 heures d’accueil, contre 378'740 en 2024. L’association explique cette diminution plusieurs facteurs : le manque d’AMF disponibles, le développement des structures d’accueil institutionnelles et une natalité en baisse dans la région.

Au total, 753 enfants ont bénéficié d’un contrat d’accueil l’an dernier. Le réseau comptait 109 accueillantes en milieu familial, dont neuf nouvelles recrues. Les CAD ont néanmoins enregistré 16 départs parmi lequel trois retraites.

L’assemblée générale a également validé l’arrivée de deux nouvelles membres au comité : Danila Sauvain-Kloetzli, représentante des parents pour le district de Moutier, et Sarah Cotting, représentante du secteur éducatif pour le district de Delémont.

Enfin, six accueillantes en milieu familial ont été distinguées pour leur fidélité au réseau. Nawal Beuchat et Isaline Willemin ont été honorées pour leurs dix ans d’engagement, tandis que Claudine Oberli, Loubna Broquet, Sandra Rebetez et Clairette Chapatte ont été récompensées pour vingt ans d’activité. Selon un communiqué. /comm-mlm