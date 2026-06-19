Appel à la prudence pour les feux en forêt

La végétation est particulièrement inflammable en cette période de canicule, les autorités ...
Appel à la prudence pour les feux en forêt

La végétation est particulièrement inflammable en cette période de canicule, les autorités cantonales rappellent les mesures de précaution en cette veille de week-end et de 23 juin.

Le Canton du Jura appelle à la plus grande prudence en cas de grillades en forêt. (Photo libre de droits) Le Canton du Jura appelle à la plus grande prudence en cas de grillades en forêt. (Photo libre de droits)

La tentation est grande en cette veille de week-end et de commémoration du 23 juin de prévoir un petit cervelas à griller en pleine nature. Si faire un feu en forêt n’est pas formellement interdit à l’heure actuelle, les autorités cantonales appellent cependant ce vendredi à la plus grande prudence en cette période de canicule où la végétation est particulièrement inflammable. La région est d’ailleurs placée actuellement en alerte « danger marqué d’incendie de forêt et de broussailles », de degré 3 sur 5. Le Canton du Jura préconise même de renoncer à l’allumage de feux lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies, à plus forte raison sur les versants sud particulièrement asséchés. L’Office de l’environnement rappelle également les règles de précaution de base : « ne pas allumer de feu en cas de vent fort, ne pas jeter les mégots de cigarettes, ne pas laisser un feu sans surveillance ni le quitter avant sa complète extinction, etc. » Une interdiction temporaire des feux en forêt pourrait être édictée en cas d’aggravation du danger d’incendie. /comm-jpi 


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