Gare au coup de chaud chez les marmots

L’Hôpital du Jura et les pédiatres jurassiens rappellent que les risques de déshydratation ...
Gare au coup de chaud chez les marmots

L’Hôpital du Jura et les pédiatres jurassiens rappellent que les risques de déshydratation et coup de chaleur sont réels chez les enfants en cette période de canicule. Voilà quelques bons réflexes à adopter.

Les pédiatres recommandent d'éviter les activités intenses aux heures les plus chaudes de la journée. (Photo d'illustration : libre de droits.) Les pédiatres recommandent d'éviter les activités intenses aux heures les plus chaudes de la journée. (Photo d'illustration : libre de droits.)

La canicule suscite de nouveaux appels à la vigilance, notamment envers les populations les plus fragiles. Les personnes âgées, mais aussi les enfants peuvent s’avérer particulièrement sensibles aux fortes températures. L’Hôpital du Jura et les pédiatres jurassiens rappellent ce vendredi les bons réflexes pour éviter le coup de chaud chez nos enfants. Il se traduit souvent par une fatigue inhabituelle, des maux de tête, des nausées, des vertiges ou encore une somnolence, des risques bien réels en cette période d’activités de plein air et de canicule. 


Boire régulièrement et éviter les activités intenses aux heures les plus chaudes

Pour les éviter, plusieurs gestes simples, mais à ne pas oublier sont préconisés, à commencer par proposer régulièrement de l’eau, en petite quantité. Les enfants, souvent « absorbés par leurs activités, ne pensent pas toujours à boire », rappellent les pédiatres. Il est vivement conseillé d’éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes, pour privilégier à l’inverse les heures matinales et les espaces ombragés. Parents, organisateurs de camps et clubs sportifs sont incités à adapter les horaires et les pratiques. « L’organisme d’un enfant régule en effet moins efficacement la température corporelle que celui d’un adulte », souligne le communiqué. Les pédiatres rappellent de ne surtout jamais laisser un enfant seul dans un véhicule même quelques minutes. Et en cette période, plus que jamais, vêtements légers, chapeau et crème solaire s’imposent pour les activités en extérieur. /comm-jpi


 

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