Le Jura convaincu par Polap

Le projet d’intégrer les données des polices cantonales à la plateforme de recherche Polap a les faveurs du Gouvernement jurassien. Il s’est penché ce printemps sur le dossier, dans le cadre d’une consultation lancée par le conseiller fédéral Beat Jans. Alors que les cantons travaillent parallèlement entre eux sur une collaboration qui irait dans le même sens, la Confédération propose de prendre les choses en main.

En clair, il s’agirait d’intégrer les données des polices cantonales au système Polap, déjà utilisé au niveau national et au niveau européen. Cette plateforme permet d’obtenir rapidement des informations sur un individu interpellé, même s’il s’agit d’un ressortissant étranger. Cependant les polices cantonales n’y sont actuellement pas raccordées. En cas de recherche d’information sur un criminel, elles doivent aujourd’hui adresser une demande individuelle aux autres cantons, ce qui prend du temps.

Ministre jurassien en charge de la police, Valentin Zuber se dit très favorable au projet fédéral : « [Actuellement] les systèmes sont mieux connectés avec les pays voisins qu’avec les cantons voisins. Je pense que c’est quand même assez anachronique et paradoxal ». Pour lui, une mise en commun des données permettrait de gagner en efficacité et faciliterait le travail des policiers sur le terrain.