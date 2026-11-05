Interpellations et saisies de drogues à Thônex (GE) et Gaillard (F)

Une opération franco-suisse mardi contre un point de vente de drogues à Gaillard (F) a abouti à des interpellations et des saisies des deux côtés de la frontière. Côté suisse, les individus qui tentaient d'échapper aux contrôles ont été interceptés à Thônex (GE).

Le dispositif a été mené par la police genevoise, qui a relayé jeudi cette opération, et l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour les forces de sécurité suisses. Côté français, les polices nationale et aux frontières de même que les douanes ont participé.

Le quartier ciblé à Gaillard est séparé de Thônex par le Foron. Pour éviter les fuites en Suisse, des policiers et des fonctionnaires de l'OFDF ont été déployés le long du cours d'eau. Les personnes qui ont tenté de franchir cette frontière naturelle ont été interceptées.

Interrogé par Keystone-ATS, un porte-parole de la police genevoise a dit ne pas être autorisé à donner des indications chiffrées sur les interpellations et les saisies. Cette collaboration se poursuivra pour lutter contre les réseaux de trafic de stupéfiants, a affirmé celle-ci.

/ATS