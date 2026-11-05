La prévenue reste confuse et larmoyante à son procès en appel

Le procès en appel de la femme qui a tué son mari par balle à Vernier (GE) en 2021 s'est ouvert ...
La prévenue reste confuse et larmoyante à son procès en appel

Le procès en appel de la femme qui a tué son mari par balle à Vernier (GE) en 2021 s'est ouvert devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Elle a été condamnée pour assassinat à quinze ans de prison en 2025.

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le procès en appel de la femme qui a tué son mari par balle à Vernier (GE) en 2021 s'est ouvert jeudi matin devant la Chambre pénale d'appel et de révision. Condamnée pour assassinat à quinze ans de prison, la prévenue reste confuse et larmoyante.

La femme, 51 ans, s'est mise à pleurer dès le début de son audition. Dans un flot de paroles difficilement compréhensibles, elle a expliqué qu'elle ne pensait pas avoir touché son mari ce 29 décembre 2021 vers 21h50, sur un chemin menant au Rhône. Il a couru après le coup de feu et était "assis" quand elle est passée à côté de lui pour jeter l'arme dans le fleuve, avant de rentrer à la maison.

"Il a agonisé pendant 55 minutes avant de mourir, alors qu''il aurait pu être sauvé", a relevé le procureur Guillaume Zuber. Demandant à la Cour de confirmer le verdict du Tribunal criminel de 2025, il estime que la prévenue a tué par cupidité, jalousie et possessivité, "des mobiles futiles". Elle a aussi "agi avec conscience et volonté" avant, pendant et après les faits pour masquer les traces.

/ATS


 

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