Révision en vue: les juges ont fait "durablement ménage commun"

Le Tribunal fédéral a tranché à l'unanimité en délibération publique jeudi: les juges ayant ...
Révision en vue: les juges ont fait "durablement ménage commun"

Le Tribunal fédéral a tranché: les juges ayant entretenu une relation ont bel et bien fait "durablement ménage commun" (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott).

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Tribunal fédéral a tranché à l'unanimité en délibération publique jeudi: les juges ayant noué une relation ont bel et bien fait "durablement ménage commun". La demande de révision est dès lors admise.

Le Tribunal fédéral a estimé que la relation nouée entre les deux juges répond bien à l'article de loi : "ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral les personnes qui font durablement ménage commun".

Ce faisant, il y a violation des règles sur la composition du collège de juge, ce qui constitue un motif de révision, ont-il estimé.

Le Tribunal fédéral a admis la demande de révision qui portait sur un arrêt lucernois, rendu par un collège où figurait la juge en question. Un homme avait été condamné pour tentative d'homicide: il avait poignardé un videur à l'abdomen.

Quinze demandes de révision ont été adressées au Tribunal fédéral en lien avec la relation nouée entre deux juges, qui défraie la chronique depuis mai.

/ATS


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La vague de chaleur de l'été a causé près de 1260 décès en Suisse

La vague de chaleur de l'été a causé près de 1260 décès en Suisse

Suisse    Actualisé le 05.11.2026 - 17:31

Interpellations et saisies de drogues à Thônex (GE) et Gaillard (F)

Interpellations et saisies de drogues à Thônex (GE) et Gaillard (F)

Suisse    Actualisé le 05.11.2026 - 18:09

Congélateurs d'une boucherie bernoise victime d'une cyberattaque

Congélateurs d'une boucherie bernoise victime d'une cyberattaque

Suisse    Actualisé le 05.11.2026 - 15:34

La prévenue reste confuse et larmoyante à son procès en appel

La prévenue reste confuse et larmoyante à son procès en appel

Suisse    Actualisé le 05.11.2026 - 13:03

Articles les plus lus

Pas de millionnaire mercredi au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire mercredi au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 04.11.2026 - 20:21

Les femmes sous la Coupole: une solidarité pragmatique

Les femmes sous la Coupole: une solidarité pragmatique

Suisse    Actualisé le 05.11.2026 - 07:07

Bliss, un berger hollandais à l'essai dans les douanes suisses

Bliss, un berger hollandais à l'essai dans les douanes suisses

Suisse    Actualisé le 05.11.2026 - 09:16

Relation entre deux juges: récusation du tribunal demandée

Relation entre deux juges: récusation du tribunal demandée

Suisse    Actualisé le 05.11.2026 - 11:19