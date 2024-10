Le commerce extérieur se replie en septembre

La balance du commerce extérieur suisse a reculé en septembre, pénalisée par des exportations en baisse. L'industrie chimique et pharmaceutique a affiché une nette contraction, tout comme les ventes vers l'Amérique du nord.

En septembre, le commerce extérieur a affiché un excédent de 3,9 milliards de francs, soit une contraction de 6% par rapport au mois précédent, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Alors que les exportations se sont repliées de 3,5% en réel et de 1,4% en valeur nominale (non corrigé de l'inflation) à 21,95 milliards de francs, les importations ont baissé de 1,1% en nominal mais ont augmenté de 0,6% en réel à 18,05 milliards.

La branche de la chimie et de la pharmacie, plus important contributeur au commerce extérieur de la Suisse, a vu ses exportations reculer de 6% pendant le mois sous revue, de même que les machines et l'électronique (-1,1%), les instruments de précision (-2,1%) et les métaux (-7,9%).

Le domaine de la bijouterie et de la joaillerie (+0,9%) a par contre tiré son épingle du jeu par rapport à l'horlogerie (-1,2%).

Concernant les destinations des produits et services suisses, les ventes vers l'Union européenne, premier partenaire commercial de la Confédération, se sont étiolées de 3,7% et de 2,1% vers l'Asie. L'Amérique du nord a même plongé de 14,8%.

/ATS