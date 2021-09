Les favoris remportent le Tour du Val Terbi

Morgane Crausaz et Jérémy Hunt n’étaient pas favoris pour rien : ils ont remporté une nouvelle fois le Tour du Val Terbi, mercredi à Montsevelier.

Jérémy Hunt a gagné l'épreuve en 31'55" avec 1'46'' d'avance sur Mekonen Tefera et 1'59'' sur Samuel Afewerki. Il ne fait cependant pas trembler le record du parcours. De son côté Morgane Crausaz a fait 38'40" et s’est rapprochée du record jurassien de l'épreuve détenu depuis 2017 en 38'34" par Odile Spycher. Morgane Crausaz a devancé Klasina Brunott de 4’52'' et Maryline Vuillaume Mergy de 4’58''. La course était organisée exceptionnellement en pleine semaine et a dénombré au total 260 coureurs sur la ligne de départ. /comm-cto