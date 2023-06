Les cadors dominent le Tour du Val Terbi

Jérémy Hunt est seul au monde sur le Trophée jurassien de course à pied. Le coureur de Bure l’a encore prouvé vendredi soir en dominant le Tour du Val Terbi. Il s’est imposé à Montsevelier en 31’52’’ au terme des 10,3 km et 250 m de dénivelé. L’Ajoulot a relégué Léandre Monnerat de Bassecourt à 1’23’’ pour fêter un 4e succès en 4 manches cette saison. Le Delémont Laurent Eisen et le Courtisan Michael Morand se sont partagés la 3e place à 2’03’’.





Le 2 sur 2 de Morgane Crausaz

Côté féminin, Morgane Crausaz s’est offert son 2e bouquet de la saison en autant de manches disputées. Victorieuse du Tour de R’beutz, elle a remis ça vendredi soir avec un chrono de 37’51’’. L’athlète de Pleigne a devancé deux sportives de Vicques. Kirlène Dolce a pris le 2e rang à 1’23’’ et Sofia Chételat a complété le podium à 2’38’’.

Cette 48e édition du Tour du Val Terbi a rassemblé plus de 300 concurrents. Le Trophée jurassien reste à Montsevelier ce samedi mais passe au VTT avec la Valterbimania. /msc