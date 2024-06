Les favoris au rendez-vous de la Course des Franches

Les coureurs ont répondu présents sur la Course des Franches, les favoris aussi. Plus de 530 concurrents ont pris part à la 3e manche du Trophée jurassien vendredi soir au Noirmont dans les différentes catégories. La victoire n’a pas échappé à Jérémy Hunt et Morgane Crausaz. L’Ajoulot a effectué les 9,5 km et 280 m de dénivelé en 35’09’’. Il a relégué les Courtisans Michaël Morand à 30’’ et Tobias Buchser à 1’09’’. La Vadaise a, elle, englouti le tronçon en 40’07’’, 9e temps scratch à la clé. Elle a fêté son succès avec 5’04’’ d’avance sur Méline Lovis de Courtételle et 5’50’’ sur Alizée Caroli de Malleray-Bévilard.

Les sportifs ont désormais un mois et demi de répit avant la prochaine manche du Trophée jurassien de course à pied. Ce sera le 3 août à l’occasion des Tchérattes à Epauvillers. /msc