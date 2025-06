Chez les Morand, la course à pied est une histoire de famille

Chez les Morand, la passion pour la course à pied se transmet de père en fils. Michaël, 41 ans, et son fils Alexis, 18 ans, prendront tous les deux le départ de la course des Franches ce vendredi au Noirmont, manche du Trophée jurassien. Les habitants de Court ont tous deux commencé par le football avant de se lancer dans la course à pied. « J’ai aussi suivi mon papa, c’est une fierté qu’il fasse la même chose », se réjouit Michaël. « C’était mon objectif de pouvoir battre mon papa, ce n’était pas drôle de le voir gagner toutes les courses », réagit Alexis.