Un Jurassien s’illustre sur la scène nationale du basketball. Bastien Guerdat fait partie de la sélection U12 du Nord-Ouest de la Suisse qui est devenue ce week-end championne de Suisse des sélections régionales de Swiss Basketball. Bastien Guerdat fait partie de la structure de Jura Basket. /mmi-mle
Un jeune Jurassien champion de Suisse de basket
Sous les couleurs de la sélection du Nord-Ouest de la Suisse, Bastien Guerdat a remporté le ...
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