Un jeune Jurassien champion de Suisse de basket

Sous les couleurs de la sélection du Nord-Ouest de la Suisse, Bastien Guerdat a remporté le ...
Un jeune Jurassien champion de Suisse de basket

Sous les couleurs de la sélection du Nord-Ouest de la Suisse, Bastien Guerdat a remporté le titre des sélections régionales de Swissbasket.

Bastien Guerdat porte le trophée de champion de Suisse des sélections régionales. Bastien Guerdat porte le trophée de champion de Suisse des sélections régionales.

Un Jurassien s’illustre sur la scène nationale du basketball. Bastien Guerdat fait partie de la sélection U12 du Nord-Ouest de la Suisse qui est devenue ce week-end championne de Suisse des sélections régionales de Swiss Basketball. Bastien Guerdat fait partie de la structure de Jura Basket. /mmi-mle


 

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