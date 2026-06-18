Tidjane Humair s’envole pour les Etats-Unis

Le jeune basketteur de 18 ans rejoint Winston Salem-Christian School en Caroline du Nord. Il ...
Tidjane Humair s’envole pour les Etats-Unis

Le jeune basketteur de 18 ans rejoint Winston Salem-Christian School en Caroline du Nord. Il devient le premier joueur issu de l’académie du BC Boncourt à rejoindre une telle structure scolaire américaine.

Tidjane Humair évoluera désormais en Elite Prep League aux Etats-Unis. (Photo : archives/Stéphane Bée). Tidjane Humair évoluera désormais en Elite Prep League aux Etats-Unis. (Photo : archives/Stéphane Bée).

Tidjane Humair jouera sur les parquets américains. Le basketteur jurassien évoluera avec Winston-Salem Christian School en Caroline du Nord. Le joueur de 18 ans poursuivra ainsi son parcours académique et sportif au sein de l’Elite Prep League. Tidjane Humair évoluait avec le BC Boncourt en Ligue B cette saison.

Le club ajoulot de basketball se réjouit de cette annonce jeudi sur ses réseaux sociaux. Il félicite également Tidjane Humair qui devient le premier joueur issu de l’académie du BCB à rejoindre une telle structure scolaire américaine. /comm-fwo


 

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