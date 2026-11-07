George plante 33 points dans la défaite des Wizards

Kyshawn George s'est montré prolifique dans le match entre Washington et Atlanta dans la nuit de vendredi à samedi. Il a inscrit 33 points, mais les Wizards se sont inclinés 139-132.

Le Valaisan a été habile à longue distance, réussissant cinq de ses sept tirs à 3 pts. Le coach Brian Keefe apprécie le Montheysan puisqu'il l'a laissé sur le terrain pendant 39 minutes, le plus haut total de son équipe.

Après avoir dépassé à deux reprises les 22 points, George a fait mieux et est resté à un point de son record en carrière, établi l'an dernier face à Dallas (34 pts).

Sans Anthony Davis, blessé, les Wizards ont subi leur cinquième défaite de la saison en neuf matches.

/ATS