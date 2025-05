Le Jura accueillera les Championnats de Suisse de cyclisme en 2026

Les Championnats de Suisse de cyclisme seront organisés dans le Jura l’année prochaine. L’Association Tour du Jura a été sollicitée par Swiss Cycling et a décidé de se porter candidate pour la cuvée 2026. La Fédération nationale a accueilli cette candidature avec beaucoup d’enthousiasme et l'a validée. Les autorités cantonales jurassiennes ont aussi accordé leur feu vert de principe.

Ce grand événement sportif, qui est aussi une grande première pour le Jura, sera organisé en partenariat avec le Vélo-Club de Courtételle qui fêtera ses 100 ans l'an prochain, selon Laurent Hennet, président de l’Association Tour du Jura qui chapeaute l’organisation de ces joutes nationales. Plusieurs courses seront au programme de ces Championnats de Suisse, à savoir le contre-la-montre et la course en ligne pour les espoirs, les élites femmes et les élites hommes. Si le parcours n’a pas encore été dessiné, le départ et l’arrivée de la course devraient se trouver à Courtételle « ou à proximité immédiate », selon Laurent Hennet qui ajoute qu’un circuit vallonné sera à avaler à plusieurs reprises par les athlètes. Un nombre minimal de kilomètres est requis et le président veut exclure les passages à niveau, ce qui limite la marge de manœuvre des organisateurs.





Une date fixe

C’est donc du 25 au 28 juin que ces joutes auront lieu et la date est inflexible : « C’est la même pour tous les championnats nationaux pour des questions de calendrier », relève Laurent Hennet. Par conséquent, le Slow Up Jura sera avancé de deux semaines l’an prochain. L’organisation des Championnats de Suisse de cyclisme est un gros morceau. Un comité sera prochainement créé et devra notamment trouver un budget conséquent de 100'000 à 150'000 francs, selon les premières estimations de Laurent Hennet. /mle