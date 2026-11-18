Le Slovène Primoz Roglic, quadruple vainqueur du Tour d'Espagne, a signé pour la saison prochaine avec NSN Cycling, C'est ce qu'a annoncé mercredi la formation à licence suisse.

Roglic courra au côté de l'Equatorien Richard Carapaz, vainqueur du Giro 2019 et autre recrue phare engagée pour deux saisons par la formation basée en Catalogne, mais au bénéfice d'une licence suisse.

Après son passage chez Red Bull-BORA-Hansgrohe, le Slovène de 37 ans rejoint NSN pour "un dernier chapitre", écrit la formation dans un communiqué, après une carrière commencée dans le saut à ski et auréolée de 93 victoires professionnelles dans le cyclisme.

Roglic a remporté quatre Tours d'Espagne (2019, 2020, 2021 et 2024), un Tour d'Italie en 2023, un titre olympique du contre-la-montre à Tokyo en 2021. Il avait terminé 2e du Tour de France 2020. Le 7 octobre dernier, il s'est imposé dans le contre-la-montre du championnat d'Europe, à Sencur chez lui en Slovénie.

"J'ai toujours aimé les défis. C'est pour cela que je suis ici, pour les relever ensemble et voir ce que l'avenir nous réserve", déclare Roglic dans le communiqué de sa nouvelle équipe.

/ATS