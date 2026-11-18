Les coureurs du Tour de Romandie auront bien droit à une journée jurassienne. La dernière étape de la prochaine boucle romande sera le théâtre d’un parcours avec Moutier comme point de départ. Le lieu d’arrivée n’est pas encore connu, mais devrait également se situer dans le canton. L’étape finale « devrait traverser les quatre districts jurassiens », selon les organisateurs qui ont dévoilé le programme de la 80e édition ce mercredi à La Chaux-de-Fonds, qui accueillera aussi une étape. La conférence de presse s’est déroulée en présence du cycliste ajoulot Yannis Voisard.

Le Tour de Romandie n’a plus fait halte dans le canton depuis 2018, avec une arrivée et un départ à Delémont. Le coup d'envoi de l'épreuve sera donné le mardi 27 avril lors du traditionnel prologue, à Yverdon-les-Bains. Le lendemain, le peloton se rendra dans le canton de Fribourg pour une étape en boucles autour de Romont.

Quatre étapes boucles

Les boucles, qui permettent d'organiser le départ et l'arrivée de l'étape dans la même localité, seront nombreuses en 2027. Comme celles de Romont et de La Chaux-de-Fonds, la 4e étape, l'étape-reine, suivra également cette approche avec un parcours dessiné autour de Sierre. La veille, les coureurs disputeront un contre-la-montre à Vully-les-Lacs, entre les lacs de Neuchâtel et de Morat. Le "chrono" fait ainsi son retour après une édition 2026 qui ne comptait que le prologue.

Le dénouement de cette 80e édition aura donc lieu dans le canton de Jura. La 5e et dernière étape partira de Moutier, mais la ville d'arrivée n'est pas encore connue.

Tour féminin de retour

Les organisateurs du Tour de Romandie ont également annoncé l'arrivée d'un nouveau sponsor principal, après avoir dû faire sans en 2026. Il s'agit d'un groupe énergétique (Primeo Energie) qui soutenait déjà l'épreuve, notamment le maillot de meilleur grimpeur.

Ce sponsor sera désormais affiché sur le maillot jaune en 2027 et en 2028, tant sur le Tour de Romandie masculin que féminin. Annulée en 2026 faute de moyens financiers, l'épreuve féminine pourra donc avoir lieu ces deux prochaines années. /cra-ats