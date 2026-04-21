Le Tour de Romandie, trop cher pour les communes jurassiennes

Alors que sa venue était envisagée, la boucle romande ne fera finalement pas escale dans le Jura. En réponse à une question écrite, le Gouvernement jurassien indique que les communes qui auraient pu l’accueillir ont été refroidies pour des raisons financières.
Comme depuis 2018, le Tour de Romandie cycliste ne s’arrêtera pas dans le Jura. Aucune étape n’est prévue dans notre canton cette année, alors que les cyclistes s’élanceront dans une semaine. Parmi eux, on retrouvera les Jurassiens Yannis Voisard et Robin Donzé.
Pourtant, la venue de la boucle romande était fortement pressentie. « Il y a une année et demie ou deux ans, on avait discuté avec le Jura pour faire un grand départ dans le Jura sur deux journées, avec une première journée entre Moutier et Delémont, puis une autre journée dans le Jura », souligne Richard Chassot, président de l’organisation du Tour de Romandie.
Richard Chassot : « On avait un projet sur le Jura. »
Dans sa réponse à une question écrite du député PCSI de Saignelégier Vincent Wermeille, le Gouvernement jurassien confirme que des démarches avaient été entreprises. Toutefois, en février 2025, le projet est tombé à l’eau après discussions entre les maires de Delémont, Porrentruy, Saignelégier et Moutier et les autorités cantonales. L’exécutif indique que les coûts d’organisation ont freiné cette candidature, « au regard de l’impact sur les finances cantonales principalement. » Le Gouvernement jurassien dit encore qu’il restera attentif à toute opportunité de retour de l’épreuve dans le canton. Il note toutefois qu’il n’a pas « vocation à organiser lui-même la venue » de la boucle romande dans le Jura. Cette organisation repose sur des candidatures locales et des décisions de l’organisateur, conclut l’exécutif cantonal. /mle