Le Tour de Romandie, trop cher pour les communes jurassiennes

Comme depuis 2018, le Tour de Romandie cycliste ne s’arrêtera pas dans le Jura. Aucune étape n’est prévue dans notre canton cette année, alors que les cyclistes s’élanceront dans une semaine. Parmi eux, on retrouvera les Jurassiens Yannis Voisard et Robin Donzé.

Pourtant, la venue de la boucle romande était fortement pressentie. « Il y a une année et demie ou deux ans, on avait discuté avec le Jura pour faire un grand départ dans le Jura sur deux journées, avec une première journée entre Moutier et Delémont, puis une autre journée dans le Jura », souligne Richard Chassot, président de l’organisation du Tour de Romandie.