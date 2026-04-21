Deux Jurassiens pour dompter les routes romandes

Yannis Voisard et Robin Donzé font partie de la sélection de l’équipe Tudor pour participer ...
Deux Jurassiens pour dompter les routes romandes

Yannis Voisard et Robin Donzé font partie de la sélection de l’équipe Tudor pour participer au Tour de Romandie cycliste la semaine prochaine.

Robin Donzé (à gauche) et Yannis Voisard seront au départ du Tour de Romandie. (Photo : Tudor Pro Cycling) Robin Donzé (à gauche) et Yannis Voisard seront au départ du Tour de Romandie. (Photo : Tudor Pro Cycling)

Un jeune habitué et un néophyte pour représenter le Jura sur les routes du Tour de Romandie cycliste. Yannis Voisard (27 ans) et Robin Donzé (22 ans) font partie de la liste provisoire des coureurs qui prendront le départ de la boucle romande la semaine prochaine. L’Ajoulot et le Franc-Montagnard porteront le chandail de leur équipe Tudor face aux cadors du peloton, tels que Tadej Pogacar ou Primoz Roglic. Yannis Voisard participera au Tour de Romandie pour la quatrième fois de sa carrière, lui qui a signé son meilleur résultat en 2023 (18e). Robin Donzé, lui, vivra son baptême du feu sur cette course à étapes pour sa première saison en tant que professionnel. /mle


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