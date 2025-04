Un plateau relevé pour le Tour de Romandie, Yannis Voisard pas au départ

Le gratin du cyclisme mondial pédalera sur les routes romandes la semaine prochaine. Le Tour de Romandie se tient de mardi à dimanche. Le grand départ sera donné à St-Imier où aura lieu un prologue spectaculaire et très rythmé. L’arrivée finale sera jugée à Genève après un contre-la-montre dans les rues de la ville. Entre-temps, d’autres étapes animeront les régions romandes. L’étape-reine emmènera le peloton de Sion à Thyon 2000. Plusieurs grosses têtes d’affiche sont annoncées au départ de la course, à commencer par le double champion olympique à Paris Remco Evenpoel. Selon la liste provisoire de départ présentée mercredi, le tenant du titre Carlos Rodriguez sera aussi de la partie, tout comme son dauphin de l’an dernier, le Russe Aleksandr Vlasov et le Français David Gaudu. La formation suisse Tudor sera au départ, mais elle n’alignera pas le Jurassien Yannis Voisard qui participe ce dimanche à la classique Liège-Bastogne-Liège. Côté helvétique, notons la présence des spécialistes du chrono Stefan Küng et Stefan Bissegger et du jeune espoir Jan Christen.





Par le Jura

Au lendemain du prologue inaugural dans les rues de St-Imier, le Tour de Romandie fera un bref passage dans le Jura. Les coureurs partiront de Münchenstein pour rallier Fribourg. Cette étape a une portée culturelle, puisqu’elle est un hommage au sculpteur fribourgeois Jean Tinguely, né il y a 100 ans. Au départ de la banlieue de Bâle, ville où Tinguely a vécu et beaucoup oeuvré, les coureurs longeront la Birse pour entrer sur le territoire jurassien du côté de Soyhières peu après 13h30. Ils suivront ensuite la route cantonale et arriveront à Delémont, où ils devront franchir trois ronds-points presque coup sur coup à la Rue Auguste-Quiquerez et à la Route de Moutier. Le peloton ralliera ensuite Courrendlin, puis Choindez. Il prendra alors la direction de Moutier où il est attendu vers 14h, avant de filer à travers le Jura bernois puis de gravir le Mont-Crosin puis le Col des Pontins. L’arrivée de cette étape sera jugée à Fribourg, non loin de l’Espace Jean Tinguely.





Décision à Thyon 2000?

Le Tour de Romandie 2025 proposera un total de 683 km et plus de 13'000 m de dénivellation. La victoire finale devrait se décider lors de la 4e étape entre Sion et Thyon 2000 le samedi 3 mai, ou lors du contre-la-montre final le lendemain à Genève. Deux étapes en boucles auront aussi lieu, la première autour de la Grande Béroche (NE), l'autre autour de Cossonay (VD). /mle-ats