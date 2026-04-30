Yannis Voisard attaque Tadej Pogacar, en vain

Quel culot ! Ce jeudi, en toute fin de 2e étape du Tour de Romandie, l’Ajoulot Yannis Voisard a tenté de fausser compagnie au meilleur cycliste du monde Tadej Pogacar. Le Jurassien de l’équipe Tudor a voulu s’échapper seul à 2,7 kilomètres de l’arrivée à Vucherens. Le Slovène ne l’a toutefois pas laissé partir et a permis au peloton de recoller. La victoire s’est ensuite jouée au sprint. Et à ce petit jeu-là, Tadej Pogacar (UAE) – qui sait décidément tout faire – a réglé la concurrence, dont celle du champion de France Dorian Gonon (Ineos) qui termine 2e. Yannis Voisard, lui, n’a rien lâché et s’est classé 8e. L’autre Jurassien engagé sur les routes romandes, Robin Donzé (Tudor), a aussi réussi une belle étape. Le Franc-Montagnard a pris le 40e rang de cette étape à 37’’ du vainqueur.

Au classement général, Tadej Pogacar conforte son maillot jaune et prend 17’’ d’avance sur l’Allemand Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) et 26’’ sur le Français Lenny Martinez (Bahrain Victorious). De son côté, Yannis Voisard gagne un rang pour s’installer à la 17e place. Quant à Robin Donzé, il se classe provisoirement 48e, après avoir gagné 11 rangs ce jeudi.





Longue échappée avant une étape plus calme

Cette 2e étape a été marquée par une longue échappée de quatre coureurs, le Suédois Jakob Söderqvist, le champion d’Italie Filippo Conca, le Français Henri-François Renard-Haquin et le Lucernois Roland Thalmann. Ce dernier avait déjà fait partie de l'échappée de la veille. Le quatuor a toutefois explosé à moins de dix kilomètres de l’arrivée de cette étape accidentée, sous l’impulsion des équipes de favoris qui ont roulé intensément.

Vendredi, une étape plus calme est au programme : le peloton devra avaler 176 kilomètres autour d’Orbe. /mle