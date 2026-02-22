Yannis Voisard 10e du Tour d’Algarve

Yannis Voisard s’est fait une place au contact de grands noms du cyclisme au Portugal. Il a terminé le Tour d’Algarve à la 10e place du classement général dimanche. Le cycliste ajoulot a conclu cette épreuve UCI ProSerie, soit le deuxième niveau mondial, avec 2’35’’ de retard sur le vainqueur Juan Ayuso au terme de la 5e et dernière étape. L’Espagnol a d’ailleurs fait coup double en s’imposant sur l’ultime tracé de 153 km entre Faro et l'Alto do Malhão. Yannis Voisard s’était notamment illustré en prenant la 8e place de l’étape reine jeudi en montagne. Le coureur Tudor Pro Cycling Team est le Suisse le mieux classé de cette course. /emu