Yannis Voisard prolonge chez Tudor

Yannis Voisard garde sa tunique Tudor. Le cycliste jurassien a obtenu une prolongation de contrat au sein de l’équipe helvétique, selon une annonce faite ce lundi. L’Ajoulot évoluera sous les couleurs de Tudor jusqu’en 2028. Et l’athlète de 27 ans en est ravi : « Ça ressemble vraiment à l'endroit idéal pour moi. Je suis content de mon développement », souligne le sportif qui sera le leader de l’équipe dès mardi sur les routes du Tour de Romandie. La prolongation de Yannis Voisard a été annoncée en même temps que celle de son coéquipier Robin Froidevaux. Le patron de Tudor Pro Cycling Raphael Meyer s’en réjouit : « Tous deux font partie de notre équipe depuis le premier jour. Ils joueront un rôle essentiel dans notre futur », signale-t-il. /mle