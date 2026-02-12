Cap sur le Portugal pour Yannis Voisard

Loin de profiter d’un séjour balnéaire, Yannis Voisard poursuit son début de saison au Portugal. Le cycliste professionnel ajoulot de l'équipe Tudor participe samedi à la classique de Figueira, sur la côte atlantique portugaise. Il s’agit d’une course d’un jour d’environ 190 kilomètres.

Le Jurassien prendra ensuite le départ du Tour d’Algarve qui s’étendra de mercredi à dimanche, soit sur cinq étapes. Il se frottera à des cadors du peloton, tels que Joao Almeida, Juan Ayuso ou encore Florian Lipowitz.





La réalité d’un jour n’est pas celle du lendemain

Yannis Voisard a eu l’occasion de prouver récemment sa bonne préparation hivernale. A l’AlUla Tour, en Arabie saoudite, l’Ajoulot a gagné une étape et été leader au classement général, avant d’être dépassé lors de la dernière étape pour prendre la 6e place finale. Toutefois, le cycliste de l’équipe Tudor sait que rien n’est acquis et qu’aucun cadeau ne lui sera fait : « Chaque course, on repart à zéro », souligne-t-il. Constatant que les jambes tournent bien, Yannis Voisard aborde le Tour de l’Algarve avec ambition : « J’essaierai de jouer le général encore sur cette course-là », affirme-t-il, bien conscient là-aussi que la concurrence sera rude sur les routes lusitaniennes.

L’Ajoulot est toujours dans une phase de mise en route alors que les grandes échéances de l’année arrivent. Le premier grand tour sera le Giro, prévu en mai sur les routes italiennes. Yannis Voisard « aimerait bien » prendre le départ d’un monument du cyclisme : « Il y a des plans qui sont établis depuis le mois de décembre. Dans les grandes lignes, on sait plus ou moins ce qu’on va faire » sur la saison, indique-t-il, sans trahir de secrets. Sa formation, Tudor, sera cette année au départ du Tour de France. Un rêve de gosse qui pourrait donc devenir réalité, à moins qu’une nouvelle participation au Giro se profile… l’avenir nous le dira. /mle