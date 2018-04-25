« La p’tite phrase » - En queue de peloton

Le Jura n’a plus vu le Tour de Romandie s’arrêter sur son sol depuis huit ans. Il faut faire ...
« La p’tite phrase » - En queue de peloton

Le Jura n’a plus vu le Tour de Romandie s’arrêter sur son sol depuis huit ans. Il faut faire bouger les choses, estime Cyprien Lovis.

25 avril 2018, Omar Fraile remporte un sprint à la rue du 23 juin à Delémont. L’Espagnol est le dernier cycliste à avoir gagner une étape du Tour de Romandie dans le Jura. (Photo archives : Georges Henz) 25 avril 2018, Omar Fraile remporte un sprint à la rue du 23 juin à Delémont. L’Espagnol est le dernier cycliste à avoir gagner une étape du Tour de Romandie dans le Jura. (Photo archives : Georges Henz)

« C’est la course qui m’a donné envie de devenir professionnel. Elle passe souvent dans la région… ou proche. »

A quand la prochaine arrivée du Tour de Romandie dans le canton du Jura ? Au lendemain d’une édition 2026 marquée par la présence du meilleur cycliste du monde Tadej Pogacar et des deux Jurassiens Yannis Voisard et Robin Donzé, Cyprien Lovis consacre « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) à cette réalité, basant son commentaire sur un propos entendu sur RFJ et prononcé par le Franc-Montagnard Robin Donzé.

« En huit ans, le Jura a versé environ un quart de million de francs sans voir passer un vélo ! »

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