« La p’tite phrase » - En queue de peloton

« C’est la course qui m’a donné envie de devenir professionnel. Elle passe souvent dans la région… ou proche. »

A quand la prochaine arrivée du Tour de Romandie dans le canton du Jura ? Au lendemain d’une édition 2026 marquée par la présence du meilleur cycliste du monde Tadej Pogacar et des deux Jurassiens Yannis Voisard et Robin Donzé, Cyprien Lovis consacre « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) à cette réalité, basant son commentaire sur un propos entendu sur RFJ et prononcé par le Franc-Montagnard Robin Donzé.