« La p’tite phrase » - Justice parallèle

Plusieurs affaires majeures relayées ces derniers mois dans les médias laissent parfois penser ...
« La p’tite phrase » - Justice parallèle

Plusieurs affaires majeures relayées ces derniers mois dans les médias laissent parfois penser que la vindicte populaire rend un verdict avant même que la véritable justice n’ait le temps de se pencher sur l’affaire.

Il est parfois complexe de laisser le temps nécessaire au travail judiciaire. (Photo libre de droit) Il est parfois complexe de laisser le temps nécessaire au travail judiciaire. (Photo libre de droit)

« C’est devenu la mode de condamner la personne sur les réseaux sociaux avant même qu’elle soit condamnée par la justice. »

Les procès démarrent-ils bien avant d’atteindre les palais de Justice ? Depuis le début de l’année, plusieurs actualités dans le Jura, en Suisse, en France démontrent des réalités complexes en matière de gestion et de traitement des affaires… On peut citer l’incendie de Crans-Montana, Patrick Bruel ou encore la récente annulation d’un concert à Porrentruy.

La semaine dernière, RFJ a proposé un éclairage sur la gestion de ces actualités dans le milieu musical à travers la voix du patron du Chant du Gros Gilles Pierre, dont Cyprien Lovis tire un propos en ouverture de son commentaire diffusé dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ).

« Au lendemain d’un fait, on a parfois le sentiment que la vindicte populaire a déjà résolu l’énigme. »

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 09:38

Un nouveau visage pour les rues du Colonel Hoffmeyer et de l’Abbé Monnin à Bassecourt

Un nouveau visage pour les rues du Colonel Hoffmeyer et de l’Abbé Monnin à Bassecourt

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 06:53

Le Conseil général de Haute-Sorne accepte finalement la création de nouveaux postes

Le Conseil général de Haute-Sorne accepte finalement la création de nouveaux postes

Région    Actualisé le 09.06.2026 - 06:51

Un partenariat envisagé entre le CLFM et Hota Hotels

Un partenariat envisagé entre le CLFM et Hota Hotels

Région    Actualisé le 08.06.2026 - 20:06

Articles les plus lus