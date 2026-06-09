« La p’tite phrase » - Justice parallèle

« C’est devenu la mode de condamner la personne sur les réseaux sociaux avant même qu’elle soit condamnée par la justice. »

Les procès démarrent-ils bien avant d’atteindre les palais de Justice ? Depuis le début de l’année, plusieurs actualités dans le Jura, en Suisse, en France démontrent des réalités complexes en matière de gestion et de traitement des affaires… On peut citer l’incendie de Crans-Montana, Patrick Bruel ou encore la récente annulation d’un concert à Porrentruy.

La semaine dernière, RFJ a proposé un éclairage sur la gestion de ces actualités dans le milieu musical à travers la voix du patron du Chant du Gros Gilles Pierre, dont Cyprien Lovis tire un propos en ouverture de son commentaire diffusé dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ).